Mes diverso en un año particular

Han pasado varios años desde la primera Marcha del Orgullo Homosexual, que el 28 de junio de 1993 reunió a unas 500 personas que caminaron desde el Obelisco hasta la Universidad. En aquellos tiempos, todavía difíciles, el movimiento LGBT comenzaba a salir del armario y ocupaba el espacio público. Menos de diez años nos separaban de la dictadura y menos aún de las razias, que todavía se hacían en democracia, entre cuyas principales víctimas se contaban los y las integrantes de este colectivo.

A partir de 2005, aquellas concentraciones que, a pesar del frío de junio, se reunían en la plaza Libertad para celebrar el Día del Orgullo Gay dieron paso a un festejo mayor, no sólo en cuanto a la convocatoria, sino a la amplitud del concepto que se proponía: la Marcha por la Diversidad, una celebración propia y original. Como se afirma en la página de la coordinadora que la organiza, en ella se expresa el movimiento de la diversidad sexual «junto a varias organizaciones sociales que reivindican la ampliación de derechos y luchan por una sociedad donde diversos colectivos sean incluidos en igualdad de oportunidades, reconociendo en nuestras diferencias el enriquecimiento de una sociedad plural, donde las distintas formas de ser tengan cabida sin objeciones».

Desde hace 15 años, la marcha celebra la diversidad de identidades en términos amplios, no sólo desde la sexualidad, sino desde la interseccionalidad de variables que interactúan en niveles múltiples y simultáneos, en el entendido de que la clave está en el cruce de distintas categorías (género, raza, religión, clase social) que nos exponen a lugares más o menos estigmatizados. En la combinación de estas intersecciones y en el encuentro de distintas variables, muchas veces se produce un efecto multiplicador, que aumenta la discriminación. Es por esto que las luchas también están entrecruzadas, atravesadas por aspiraciones que confluyen o convergen en puntos de encuentro común: una sociedad más igualitaria, un mundo sin discriminación por género, etnia, edad u orientación sexual. A raíz de esto, hoy en día la coordinadora está formada por un total de 20 colectivos de distinto origen: feministas, de memoria, de trabajadores.

MARCHAR CON ORGULLO

A pesar de lo que sucedió en otros lugares, en este particular 2020, Montevideo tendrá su festejo por las calles de la ciudad. Varias ciudades del mundo suspendieron sus celebraciones y organizaron actividades online o en las redes sociales; ejemplo de ello es lo que sucedió en Madrid, Barcelona, Santiago y San Pablo (la ciudad donde se realiza la marcha más grande de Latinoamérica, con una convocatoria que supera los 3 millones de personas). «Tomando las precauciones necesarias, este año haremos la marcha en Montevideo. No habrá escenario final con espectáculos, sí leeremos una proclama al llegar a la plaza Primero de Mayo. Estamos convocando a una movilización que durará una o dos horas, mucho menos en comparación con años anteriores, donde la gente se agolpaba frente al escenario para ver los shows. Libertador es una calle amplia y nos permite mayor distancia entre las personas para cumplir con las medidas sanitarias. Es un recorrido interesante y se trata de una avenida importante y simbólica para nuestra sociedad», expresó Daniela Buquet, integrante del colectivo Ovejas Negras y vocera de la coordinadora.

En el transcurso de los años, la marcha ha ido extendiendo su recorrido, primero desde la plaza Independencia hasta la Cagancha, luego hasta la Intendencia y en los últimos años ha culminado en la explanada de la Universidad. «Seguimos expandiéndonos por la ciudad, mostrando en los cambios de recorrido lo importante que es la toma del espacio público como un derecho. Terminar en el Palacio también es simbólico: allí hemos logrado un montón de conquistas, pero también nos han negado nuestro derecho a ser un montón de veces», afirmó Buquet.

No es casual que el recorrido termine frente al Parlamento, un lugar donde se concretaron varias luchas que el colectivo reclamó durante años. En ese marco normativo se destaca en 2004 la aprobación de la Ley Contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Otra Forma de Discriminación, en 2008 la Ley de Unión Concubinaria y al año siguiente la Ley de Identidad de Género. En 2012 se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al año siguiente fue el turno del matrimonio igualitario y en 2018 la Ley Integral para Personas Trans fue el último logro del colectivo. «Esta lucha es más que las identidades que nos atraviesan: luchamos por una sociedad más justa e igualitaria. Todas las personas que luchamos lo hacemos con orgullo. Es imprescindible que entendamos que debemos acompañarnos en nuestras batallas para lograr la sociedad que estamos buscando», concluyó.

Fuera de Montevideo, varios colectivos también están organizando sus celebraciones. Hoy es el turno de Salto, que realizará su marcha bajo el lema «A brillar, mi amor», mañana el de Colonia y el domingo el de Paysandú, que convoca a una bicicleteada. Este año, el mapa se completa con las movilizaciones que ya se realizaron (San José, Flores, Santa Lucía, Las Piedras) y con las que se desarrollarán en los próximos meses: en Florida la convocatoria es para el 23 de octubre y Parque del Plata tendrá su festejo el 5 de diciembre. Vale la pena destacar que el año pasado se organizó la primera marcha binacional entre Uruguay y Brasil, en las ciudades de Rivera y Livramento, evento que este año no se podrá realizar a causa de la emergencia sanitaria.

LLAMALE H

El Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género es otro de los clásicos de la agenda diversa. Este año tendrá su edición número 14 entre el 3 y el 9 de octubre en varias salas de Montevideo, y la mayoría de las proyecciones tendrán entrada gratuita. Pero las actividades no se realizarán sólo en la capital: en esta edición el festival contará con más de 20 salas en todo el país. Y como nos adelantó José María Cote Romero, director del festival: «Este año vamos a incorporar el uso de una plataforma digital. Entre el 4 y el 8 de octubre va a estar disponible el Festhome (festhome.com), que nos permitirá llegar gratis a todo el país con la programación de Llamale H. Por protocolo, cada día sólo habrá una proyección en cada sala, la otra será a través de la web. La idea es que no se superpongan las actividades presenciales con esta plataforma y los espectadores puedan ver dos películas cada día». La semana próxima se dará a conocer la programación, pero podemos adelantar que, al igual que el año pasado, contará con una sección dedicada al International Queer and Migrant Film Festival. La apertura estará a cargo de And Then We Danced (Suecia, 2019), de Levan Akin, y en el cierre se podrá disfrutar de Matthias y Maxime (Canadá, 2019), de Xavier Dolan.

A esta plataforma se suma la programación que se está transmitiendo en televisión abierta. Esta semana culmina el ciclo que el festival proyectó en Tevé Ciudad; el domingo 20 será el turno de Lemebel (2019), filme que repasa la vida y la obra del artista y activista chileno. La semana pasada se dio a conocer el fallo del concurso de cuentos cortos del festival, que en esta edición otorgó el primer premio a Gonzalo Zás. A su vez, hasta el 30 de setiembre está abierta la décima edición del concurso de fotografía, que este año valorará las obras que retraten «los vínculos a la distancia», con especial hincapié en las migraciones, la privación de libertad y el distanciamiento físico impuesto por la pandemia.