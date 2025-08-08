Milei le pone precio al agua – Semanario Brecha
UNA PRIVATIZACIÓN AL ESTILO MENEMISTA

Milei le pone precio al agua

Fabián Kovacic
8 agosto, 2025
El gobierno libertariano de Javier Milei y el sindicato de la empresa estatal que maneja la distribución del agua potable y el saneamiento en la capital y sus alrededores se unieron para permitir la enajenación de la compañía.

AYSA.COM.AR

Las privatizaciones de empresas públicas bajo el menemismo durante la década de 1990 han vuelto potenciadas. Ahora el que está en danza es uno de los servicios de agua potable y saneamiento más grandes del mundo, que pasaría a manos de una sola empresa, según la intención del gobierno argentino. El 22 de julio fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 494/2025 firmado por el presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, que anuncia la privatización de la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) en el transcurso del próximo año.
El marco legal para esta medida deriva de la llamada Ley de Bases, ese megaproyecto enarbolado por el entonces candidato Javier Milei para rematar los bienes estatales. Pese a que sufrió grandes modificaciones en su tratamiento parlamentario, entre di...

Edición 2072 Mundo
Palabras clave:

