Otro tanque, misma canilla – Semanario Brecha
Edición 2074 Suscriptores
Casupá versus Neptuno: la disputa por el abastecimiento del agua en el Parlamento

Otro tanque, misma canilla

Luciano Costabel
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

La Cámara de Diputados debatió durante más de 20 horas el futuro del agua potable para el área metropolitana. El Frente Amplio defendió la renegociación del contrato de Neptuno y su apuesta por Casupá, mientras que la oposición cuestionó plazos, costos y la falta de una fuente de abastecimiento alternativa. La moción aprobada reflejó un resultado en tablas y ahora la atención se centra en los aspectos legales y ambientales.

Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, durante la interpelación, el 19 de agosto. Magdalena Gutiérrez

Junio de 2023. Las canillas de Montevideo daban agua salada, los calefones se rompían y los supermercados agotaban su stock de bidones en pocas horas. La palabra emergencia dominaba los informativos ante el inminente vaciamiento del embalse de Paso Severino, mientras el gobierno anunciaba medidas y obras contrarreloj. El thriller de distopía ambiental al estilo uruguayo alcanzaba su punto álgido tras meses de sequía y descensos sostenidos en las reservas del principal sistema de abastecimiento. Garantizar el agua para la mitad de la población se había convertido en el desafío más urgente del país.
Sin embargo, el desenlace de aquella crisis pudo haber sido distinto. Según una simulación realizada por el Servicio Hidrológico de la Dirección Nacional de Aguas, de haber estado construida y op...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2074 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2072 Suscriptores
UNA PRIVATIZACIÓN AL ESTILO MENEMISTA

Milei le pone precio al agua

Fabián Kovacic
opinion
Columnas de opinión
Un concepto político hecho a un lado en la firma del Neptuno

La vergüenza que otros no sienten

Eduardo Gudynas
Edición 2036 Suscriptores
Malas nuevas para la laguna del Cisne

Más allá de la soja

Salvador Neves
Edición 2029
Por qué el proyecto Neptuno está lejos de ser una solución de avanzada

Los malla oro van en monopatín

Eduardo Gudynas
Edición 2024
Historias de defensoras urbanas en Montevideo y Ciudad de México

Los rostros del agua

Florencia Pagola Carolina Bas Lemos Madeleine Wattenbarger Eliana Gilet