Modus operandi - Semanario Brecha
Saneamiento en el interior: otra megaobra de OSE en manos privadas

Modus operandi

Mariana Contreras
21 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

El proyecto aprobado por el gobierno de Lacalle Pou ignoró los requisitos técnicos contemplados en el Plan Nacional de Saneamiento para elegir dónde y cómo llevar la infraestructura, así como la autoridad de varias instituciones públicas en la definición. De yapa, hay 100 millones de dólares comprometidos con la empresa que no tienen financiación. El gobierno actual está, igual que con Neptuno, renegociando los términos de la adjudicación.

Autoridades del gobierno anterior, en la presentación del proyecto de universalización del saneamiento, el 29 de julio de 2024. Presidencia.

En julio de 2024, el gobierno de Luis Lacalle Pou dio a conocer la firma de un contrato con el consorcio Saneamiento del Uruguay, un conglomerado de cuatro empresas (Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast) que ganó la licitación internacional de las obras de saneamiento para 61 localidades del interior.
Los trabajos a ejecutarse son los propuestos en el proyecto Universalización del Saneamiento para el Interior del País, que el propio consorcio presentó al gobierno en 2022 a través de la ley 17.555, que permite a empresas privadas tener la iniciativa en proyectos de obra pública y correr con ventaja en su licitación. El plan incluye 820 quilómetros de redes de saneamiento a las que podrían conectarse 57 mil hogares, lo que beneficiaría, según el gobierno anterior, a alrededor de 160 mil personas; ad...

Publicado en: Edición 2087 Uruguay
