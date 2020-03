Mujer contra mujer

“A veces a las mujeres les gustan las mujeres.

‘A Chloe le gustaba Olivia’, leí.

Y entonces me di cuenta de qué inmenso cambio representaba

aquello.

Era quizá la primera vez que en un libro a Chloe le gustaba

Olivia.”

Virginia Woolf

Estoy en la habitación de ella observando esa imagen que no deja de

sorprenderme. Ya la había visto muchas veces, pero esta vez estaba allí

mirándome, mirándonos. Acompañándonos. Hablándonos del camino andado.

Diciéndonos que esto no es nuevo, que mostrarse nunca fue fácil. Intento

imaginar cómo fue producir en los años noventa esa foto tan política, tan

desafiante en épocas de ocultamiento, cuando las lesbianas o no existíamos o lo

hacíamos de una forma muy negativa para el resto del mundo. Sin embargo, allí

estaban ellas dos ilustrando la tap...