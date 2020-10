Política Suscriptores Con Juan Pablo Labat «No hay metas de políticas, sino de ajuste»

El ex director nacional de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social asegura que el gobierno no tiene un marco conceptual claro que marque el rumbo de las políticas sociales. Sostiene no sólo que es «mentira» que la actual administración vaya a aumentar el presupuesto, sino que ocurrirá lo contrario. Y critica que, al tiempo que hay un ajuste en el gasto social, el ministerio contará con 115 pases en comisión.