Nuestro derecho, su obligación

Con firmeza, Félix-Didier invocó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 27 precisa el derecho a participar libremente en la vida cultural, algo que implica directamente a la preservación del patrimonio audiovisual. Si no hay voluntad política expresa desde el Estado para dar sustento a esa preservación –como a la institucionalidad que la ampare–, se estará vulnerando tanto un legado cultural como nuestro derecho al recuerdo. De ello advierte, entre otros, el Museo del CinePablo Ducrós Hicken, una de las pocas instituciones argentinas que lucha por la creación de una cinemateca nacional (y ello a pesar del notable esfuerzo que viene haciendo el equipo del museo y de los avances conquistados en el campo legal). La posibilidad de una cinemateca argentina sigue estando...
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