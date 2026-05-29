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Segunda edición uruguaya de Más Allá del Olvido: Semana del Cine Recuperado en Cinemateca

Nuestro derecho, su obligación

Juan Recuero
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

El acceso al patrimonio audiovisual es un derecho humano inalienable. Así lo expresó Paula Félix-Didier, directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, durante una mesa de debate en el marco de la segunda edición uruguaya de Más Allá del Olvido: Semana del Cine Recuperado,* en Cinemateca Uruguaya.

Fotograma de La Raulito, de 1975, dirigida por Lautaro Murúa. Cinemateca uruguaya.

Con firmeza, Félix-Didier invocó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 27 precisa el derecho a participar libremente en la vida cultural, algo que implica directamente a la preservación del patrimonio audiovisual. Si no hay voluntad política expresa desde el Estado para dar sustento a esa preservación –como a la institucionalidad que la ampare–, se estará vulnerando tanto un legado cultural como nuestro derecho al recuerdo. De ello advierte, entre otros, el Museo del CinePablo Ducrós Hicken, una de las pocas instituciones argentinas que lucha por la creación de una cinemateca nacional (y ello a pesar del notable esfuerzo que viene haciendo el equipo del museo y de los avances conquistados en el campo legal). La posibilidad de una cinemateca argentina sigue estando...

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Publicado en: Cultura Edición 2114
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