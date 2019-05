Nueva embestida contra Sartori

La interna nacionalista se ha visto convulsionada por la presencia de Juan Sartori, cuyo ascenso en las encuestas genera preocupación entre los dirigentes históricos del partido. Por tal motivo, y buscando minimizar su precandidatura, el Honorable Directorio formó la Comisión para la Invisibilización de la Precandidatura a la Presidencia de Juan Sartori (Cippjs). Dicho órgano está integrado por los líderes de los sectores y todos los legisladores blancos, y se reúne tres veces por semana en distintos puntos del país. Además, las actividades de la Cippjs se trasmiten por Facebook Live y son retrasmitidas por Vera TV.

“¡La sigla es una mierda, sí!”, admitió Sergio Abreu en una multitudinaria actividad de los Jóvenes de Malvín Norte por la Invisibilización de la Precandidatura a la Presidencia de Juan Sartori (Jmnippjs). “La idea es que no mencionemos más a Sartori, porque, si no, parece que le hacemos propaganda a Sartori, y Sartori sale ganando, cuando, en realidad, queremos que Sartori pierda. Por eso, la idea es no mencionarlo más a él, o sea, a Sartori”, afirmó Javier García en un video viral que grabó en la ducha, que tituló “Un baño de humildad para Sartori” y que ya cuenta con 1.373.186.697.256 visualizaciones.“Sartori trabaja para Irán”, aseguró Graciela Bianchi en Esta boca es mía, donde explicó los vínculos entre el empresario, los negocios de Placeres, la muerte de Nisman y la caída de Sergio Denis. En tanto, en diálogo con la Cnn, Jaime Trobo informó que la Cippjs enviará un representante a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas y destacó que pronto comenzará a pautar en diferentes medios, empezando por notas de publicidad encubierta, seguramente en prensa escrita.