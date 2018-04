Un opositor en la contienda

Mientras que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (Mud) decidió no presentar candidatos en las próximas elecciones presidenciales, el ex chavista Henri Falcón se perfila como el principal candidato opositor. El dirigente de Avanzada Progresista, que se presentó por fuera de la Mud, tiene grandes probabilidades de sustraer una buena cantidad de votos al chavismo, pero su candidatura no contará con los votos de la oposición dura.

En mayo serán las elecciones presidenciales en Venezuela, y gran parte del buró político opositor al gobierno chavista decidió no inscribir candidatos. En este panorama, dos factores notables dificultan la justificación de la posición abstencionista. Primero, el hecho de que el avasallante triunfo opositor de 2015 sucediera bajo condiciones análog...