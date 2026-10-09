Palabra dada

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial viene definiendo con precisión creciente el alcance de los programas que sus autoridades presentaron, el año pasado, al solicitar la aprobación parlamentaria de su plan quinquenal.

Lo ha hecho el subsecretario Christian Di Candia ante los colegas de El País el viernes 2 de octubre, y fue más lejos aún en la columna que publicó el lunes pasado en La Diaria.

Seguramente no es casualidad que esto suceda mientras la Puerta del Sol madrileña le sube la temperatura a la política española, colocando en el centro de la discusión la crisis de acceso a la vivienda.

Lo que sucede del otro lado del Atlántico ayuda a que se oiga lo que dicen las autoridades ministeriales por acá. Y lo que dicen es que el nivel de precios de los alquileres que consideran adecuado para una política de vivienda social es de 15 mil pesos por un dormitorio, 19 mil por dos y 23 mil por tres.

«Pero la idea es que ningún pago de esos alquileres supere el 30 por ciento del ingreso del núcleo familiar», precisó Di Candia en la entrevista concedida al semanario. «Es decir, el precio máximo por una vivienda de un dormitorio es de 15 mil pesos. Pero si la familia gana 30 mil, no le vamos a cobrar el 50 por ciento de sus ingresos. Le vamos a cobrar el 30. Entonces esos 15 mil pesos pasan a ser 9 mil», explicó.

Y lo que las autoridades dicen también es que para hablar de una política de alquiler social (y no de una experiencia piloto) el número de unidades ofrecidas a esos precios no debe contarse por decenas, sino por miles. El objetivo es llegar a 2.100 unidades en 2029.

Son números exiguos, pero que parecen guardar una proporción razonable respecto a las necesidades existentes.

En Uruguay, aunque la población casi no crece, sí lo hace el número de hogares. Entre 2011 y 2023 se formaron 266.547 hogares más. Si ese ritmo de crecimiento se mantiene, habría entre 20 mil y 25 mil hogares adicionales cada año. Por lo tanto, serían entre 4 mil y 5 mil del último quintil, segmento de la población que necesita ser auxiliada para acceder a la vivienda y que, como el subsecretario ha recordado, ocupa el 40 por ciento de sus ingresos en el pago de alquiler.

Sin embargo, la oferta actualmente existente de alquiler social es de apenas 74 unidades.

—¿Cómo se llegará a las 2.100 unidades?

—Primero, tenemos previstas 26 licitaciones para construir vivienda pública. Ahí ya tendremos unas 1.500 viviendas –replicó Di Candia.

LA TRAMPA DEL PROPIETARISMO

La arquitecta Lucía Anzalone, cocoordinadora del Centro de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, explicó al semanario que los anuncios responden a una discusión que ya tiene años, que se ha desarrollado en espacios académicos y de intercambio entre investigadores y organizaciones sociales –como las federaciones de cooperativas, nucleamientos de personas que residen en pensiones o la Coordinadora de Viviendas Colaborativas (véase «Otras formas de envejecer», Brecha, 1-VIII-25)– que terminaron influyendo en el diseño de los 63 objetivos del gobierno y reflejándose en las líneas del plan quinquenal.

Según Anzalone, «como toda América Latina, nosotros tenemos una tradición muy propietarista». «La política pública históricamente ha adoptado esa misma tradición propietarista, y la enorme mayoría de los programas de vivienda que tenemos en el sistema público apuntan a ceder la propiedad individual de esa solución habitacional con un imaginario de que el modelo de tenencia válido para generar una seguridad en la tenencia es únicamente el de propiedad.»

La mayoría de los programas que construyen vivienda para trabajadores activos se adjudican para la compra, financiados a 25, 30 años, y siempre terminan en propiedad individual, afirma la arquitecta, al igual que los programas de autoconstrucción o de realojo.

«El riesgo de cualquiera de esas soluciones es que esa vivienda que se hizo con inversión pública pueda volver al mercado. Es decir, salir del parque público y volver a una lógica de mercado en la que se valoriza según la zona en que está. Y si está mal localizada, se desvaloriza y entra más bien en el mercado informal. Eso es lo que ha pasado con las viviendas construidas por el programa de los Núcleos Básicos Evolutivos de los años noventa. Se trata de conjuntos habitacionales ubicados en general en localizaciones muy periféricas, de baja calidad urbana. Entonces lo que terminó pasando es que gran parte de esa producción desembocó en el mercado informal, en el cual se vende por menos dinero», aseguró Anzalone. Razón por la cual la iniciativa de fortalecer un parque público de vivienda al que se pueda acceder en una modalidad de «arrendamiento asequible», como en muchos países del mundo, es una cuenta pendiente. «Y está bastante acordado que es necesario avanzar en esa dirección. Los números que se proponen para este quinquenio son muy pequeños para la demanda que realmente hay, pero es una dirección correcta», argumentó Anzalone.

Di Candia, por su parte, añadió que al alquiler social en vivienda pública se sumará próximamente un programa de alquiler social en vivienda privada, con la misma lógica de topes de precio y subsidio parcial. Pero, de acuerdo al subsecretario, es un error corriente del sistema político considerar que el acceso a la vivienda puede solucionarse con «un par de programas». «Creo que el Plan Avanzar partió de una lectura de este tipo, de que lo que se necesitaba era plata y construir. Y la realidad es que precisás una infinidad de herramientas», argumentó.

Para Di Candia, no se trata solo de relocalizar. «De repente construyo 500 casas y después compruebo que el agua no llega con suficiente fuerza, que no hay CAIF cerca, que los ómnibus no pasan, que hay familias que no pueden irse de donde están porque sus redes de cuidados tienen que ver con esa localización. Entonces capaz que de lo que se trata no es de construir casas nuevas, sino de dotar de infraestructura, saneamiento, veredas, de hacer que el bondi llegue; tal vez mejorar techos, pisos. El asentamiento seguirá siendo asentamiento mientras no se resuelva su irregularidad notarial estructural, pero puede convertirse en un lugar digno para vivir sin gastar tantos recursos. En términos electorales puede no rendir, porque seguirá figurando en la lista de asentamientos, pero lo que hay que medir es qué cantidad de familias tienen acceso a una vivienda digna.»

Y, por cierto, los alquileres sociales serán una sola de la caja de herramientas cuyos programas estrella siguen siendo los de apoyo al cooperativismo, movimiento que desde 2011 viene generando un promedio de 2 mil nuevas unidades por año.

EMPEZAR POR EL PRINCIPIO

Pero otra novedad que podría producir transformaciones de interés tiene que ver con la repoblación de Ciudad Vieja. «Ese barrio perdió más del 50 por ciento de la población, en una mirada larga, pero en el último periodo intercensal subió un poquito», recordó Di Candia a Brecha. «Si no hubiese sido por la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo, la situación sería mucho peor. Gracias a ella pudieron afincarse en el barrio varias cooperativas de usuarios y hay varias en camino de construirse.»

También hay padrones vacíos de propiedad privada. Más de 300, informó el subsecretario. Pero pocos de ellos pueden expropiarse usando la nueva ley sobre inmuebles deshabitados con deuda compensable. «La mayoría está al día con los impuestos. Se trata más de especulación con el suelo que abandono real, pero algunos se van a recuperar», aseguró.

Además, Ciudad Vieja tiene mucho suelo público. «Entonces, la herramienta que estamos diseñando, que nos está dando trabajo, pero vamos a lograrlo, es colocar suelo público, pedir inversión privada. A esa inversión privada le cobramos el suelo a través de unidades de vivienda», explicó. Esas unidades de vivienda se integrarían al parque público y el resto se venderían, pero a un precio topeado. A juicio de Di Candia, para los inversores se trata de un negocio atractivo «porque la demanda la ponemos nosotros».

¿Y los beneficiarios? Surgirán de los llamados organizados por el ministerio. Serán familias que carezcan de vivienda. Y el Banco Hipotecario otorgará el crédito, equivalente al 95 por ciento del valor de la unidad. De acuerdo con el subsecretario, «si la vivienda vale 120 mil dólares, con un crédito a pagar en 20 años, la cuota queda más o menos en unos 22 mil pesos. Aplicando un subsidio del 30 por ciento, quedaría en 15 mil».

«De esa manera, las familias pagarán por su vivienda más o menos lo mismo que lo que pagarían en el mercado por un alquiler. Esa es la cuenta que el mercado hace imposible, y que nosotros, a través de herramientas, hacemos posible. Y empezamos por Ciudad Vieja porque tenemos suelo público, que es lo que nosotros, sin tener recursos, podemos poner. Ponemos suelo público y te lo cobramos en vivienda», concluyó.

Un operador inmobiliario consultado por Brecha observó que la dificultad que podría enfrentar este programa –llamado Entre Todos– es que los inversores disponibles prefieran emplear su capital en el programa de vivienda promovida que ahora controla el Ministerio de Economía y Finanzas y que no tiene topes de precio.

HORIZONTES

En su columna de La Diaria, explicando la crisis de acceso a la vivienda que vive España, Di Candia planteó una referencia que puede ser útil para evaluar la fortaleza o la debilidad de las políticas públicas en la materia. En ese país, el parque de vivienda social ronda el 3 por ciento del total construido, mientras que el promedio europeo está entre el 8 y el 9 por ciento.

El motivo del bajo porcentaje sería que, a pesar de que España construyó más de 6,8 millones de viviendas con inversión pública entre 1952 y 2016, parte de ellas han vuelto al mercado, como ocurre con las soluciones propietarias.

Brecha quiso saber en qué situación está Uruguay en términos de porcentaje de vivienda social. «Si definimos como tales aquellas que no asigna el mercado ni vuelven al mercado, tendríamos que sumar las cooperativas de usuarios, las viviendas del BPS [Banco de Previsión Social], el parque que es propiedad del ministerio y el de la Agencia Nacional de Vivienda. Sumando estaríamos en un 3 por ciento. Si a ese porcentaje le añadimos las cooperativas de propietarios del plan de vivienda sindical o los planes de vivienda social que terminan en propiedad de las familias, ahí quedaríamos en el 5 y pico por ciento. Esos son más o menos los números de Uruguay, teniendo en cuenta que hay un problema de sistematización de datos importante que tiene que mejorar», respondió el jerarca.

En cualquier caso, el país aún está lejos de los mejores ejemplos, y el subsecretario considera que para llegar a estarlo es necesario sostener las políticas adecuadas durante más de un periodo de gobierno, en un horizonte de tal vez 40 años. Di Candia entiende que este es un buen momento para lograr un acuerdo interpartidario de ese tipo.

«No puede ser que haya un acuerdo político en torno a la pobreza infantil y que se piense resolverla sin un acuerdo en torno a la vivienda», argumentó en ese sentido. «Como militante de izquierda considero que la vivienda es el punto de partida para la igualdad. Pero incluso desde posiciones distintas tenés que entender que no me podés hablar de resolver la pobreza infantil y anunciarlo como prioridad si no me estás asegurando cómo va a vivir ese niño. No podés pedir mejoras educativas o mejoras de seguridad en un barrio si no llegamos a un acuerdo en que la gente no puede vivir hacinada, sin un puente para pasar una cañada o sin una calle para que entre la propia policía», insistió.

«Ojalá que sí. Porque no es lo que ha sucedido hasta ahora», dudó, en cambio, Anzalone respecto a las probabilidades de un consenso político en torno al asunto. «Creo que depende de que empiece a haber una demanda social más clara en ese sentido, de modo que haya una presión mayor en los partidos políticos. Que empiece a quedar claro que no se puede estar destruyendo y construyendo cada cinco años, que una política de vivienda necesita objetivos de largo plazo. En la medida que empiece a haber un poco más de compromiso social con esto, eso, seguramente, terminará repercutiendo en los partidos políticos. No creo que surja de ellos, pero sí que llegue a ellos.»