Por atrás de la luna no se asoma nada1

La edición de “Lo que el viento regresó”, una nueva recopilación de cuentos de Julio César Castro, es motivo para revisar su obra y pensar en la potencia de una literatura que aun hoy es capaz de trascender su propio recuerdo y transmitir una atmósfera única, desplegando una serie de claves de lectura e interpretación que invitan a la construcción de una identidad compartida.

¿Acaso no es

la Duvija de Juceca uno de los personajes más entrañables de la literatura

uruguaya? En la construcción imaginaria de un pasado que no existe, ¿cómo habrá

sido su infancia? ¿Qué camino empedrado habrá recorrido esa mujer sensible y

tosca, rodeada de hombres de pocas pulgas y muchos tragos? El Resorte es un

boliche sin ubicación certera, aunque aparenta ser el final de una bajada o el

destino de un emb...