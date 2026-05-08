Premio Marcelo Jelen a Rosario Touriño

La profundidad y vastedad del océano, la complejidad de sus ecosistemas y formas de vida, la madeja de intereses empresariales que pretende seguir sacando ganancias de los decadentes combustibles fósiles, los intereses cruzados de organismos y funcionarios públicos, los conflictos y disputas entre los científicos y las especulativas promesas de crecimiento económico componen un escenario tan aturdidor como los disparos de los cañones utilizados para buscar petróleo en los mares uruguayos. El periodismo ha contribuido a aportar claridad en medio de tanto ruido. Y nuestra compañera Rosario Touriño ha sido fundamental en esa tarea en el último año.

Lo ha entendido así el jurado integrado por Constanza Narancio (ONU Mujeres), Rosa María González (Unesco), Lucy Garrido (Cotidiano Mujer), Carolina Molla (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública) y el periodista Roger Rodríguez que, luego de evaluar 26 postulaciones, le otorgó a Rosario el X Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Jelen, por tres notas publicadas en Brecha en 2025 sobre la prospección sísmica offshore. Es, para nosotros, un honor, una alegría y un reconocimiento a la trayectoria de una compañera que ha pasado por todos los roles periodísticos del semanario. A ella, las felicitaciones de sus compañeros y compañeras.

También hacemos llegar nuestro reconocimiento a la labor de los colegas de Búsqueda, La Diaria y El Observador que recibieron menciones en esta edición del premio, y a todos los participantes.