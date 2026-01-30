La malla protectora - Semanario Brecha
Más de 100 organizaciones se mueven en defensa de la costa y los ecosistemas

La malla protectora

Rosario Touriño
30 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La Red Unión de la Costa cobija a un creciente movimiento de organizaciones dedicadas a la protección de los ecosistemas mediante la investigación, la denuncia y la acción colectiva. Es una articulación variopinta, sin liderazgos formales, en la que han orbitado los conflictos socioambientales más recientes: la oposición al modelo petrolero, la lucha por Punta Ballena o la defensa del agua, entre muchos otros. Hay avances y retrocesos, pero el sello de esta red es el aprendizaje mutuo y la multiplicación de formas de acción que trascienden las costas.

Garzas blancas chicas en el humedal del arroyo Maldonado. Gabriel Rousserie.

El primer verano en el que la red extendió su malla estuvo teñido de verde y no precisamente del que recuerda la paleta de los bosques nativos o el que alude, de un modo a menudo superficial, a los movimientos ambientales. La Red Unión de la Costa (RUC) se había formado unos meses antes, pero aquel estío de 2019 en el que los uruguayos debieron zambullirse entre las manchas de una explosiva floración de cianobacterias fue un mojón. Aunque la eutrofización en los cursos de agua venía siendo alertada por los científicos, fue aquella crisis amenazante para las arcas del turismo la que familiarizó a las comunidades costeras con ese asunto asociado a la intensificación productiva. La crisis veraniega fue solo un catalizador, porque los grupos de Maldonado ya venían lidiando con una gestión depa...

Publicado en: Edición 2097 Uruguay
Palabras clave:

