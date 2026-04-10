Una batalla tras otra - Semanario Brecha
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Más turbulencias por las prospecciones de petróleo en el mar

Una batalla tras otra

Rosario Touriño
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Los nuevos colectivos que buscan frenar las prospecciones sísmicas de petróleo lograron la admisión del recurso de amparo presentado en la justicia civil. Al mismo tiempo, el Estado enfrenta numerosos litigios, entre ellos los de empresas pesqueras que recurrieron los permisos para explorar por la vía administrativa. Mientras tanto, la información pública está a cargo de Ancap, es muy fragmentada y aún no se conocen detalles sobre los controles independientes del Ministerio de Ambiente.

Avistamiento de ballenas en Punta del Este. Facebook, Ballenasuy.

El 20 de marzo Ancap empezó a publicar ciertos reportes sobre la actividad de la compañía estadounidense-brasileña Viridien (CGG Services), hasta ahora la única de las cuatro firmas de prospección sísmica 3D con autorización ambiental previa que comenzó a operar. En ese primer comunicado se informó que el buque BGP Prospector desplegó diez cables sísmicos y en su primera semana de trabajo «obtuvo 78 quilómetros cuadrados de datos sísmicos, un 3 por ciento del proyecto». Al 25 de marzo ya había cubierto un 22 por ciento de la superficie prevista para la temporada 1 de exploración (que comprende los meses de marzo y abril de este año). En esta segunda comunicación la petrolera estatal informó que el equipo de observadores de fauna marina comenzó a registrar la presencia de especies desde el ...

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Publicado en: Edición 2107 Uruguay
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