Una batalla tras otra

El 20 de marzo Ancap empezó a publicar ciertos reportes sobre la actividad de la compañía estadounidense-brasileña Viridien (CGG Services), hasta ahora la única de las cuatro firmas de prospección sísmica 3D con autorización ambiental previa que comenzó a operar. En ese primer comunicado se informó que el buque BGP Prospector desplegó diez cables sísmicos y en su primera semana de trabajo «obtuvo 78 quilómetros cuadrados de datos sísmicos, un 3 por ciento del proyecto». Al 25 de marzo ya había cubierto un 22 por ciento de la superficie prevista para la temporada 1 de exploración (que comprende los meses de marzo y abril de este año). En esta segunda comunicación la petrolera estatal informó que el equipo de observadores de fauna marina comenzó a registrar la presencia de especies desde el ...
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