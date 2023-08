Prendan la alarma

Insuficiencia. Prejuicio. Omisión. Carencia. Estas cuatro palabras podrían resumir el abordaje institucional ante las denuncias de desapariciones de mujeres en Uruguay, una realidad expuesta en la investigación de Open Democracy a partir del caso de siete mujeres jóvenes que desaparecieron entre 2019 y 2022. Nancy Baladán, la madre de Milagros Cuello, desaparecida en diciembre de 2016, por ejemplo, dijo al medio que no tuvo más opción que convertirse en detective porque a ningún policía, a ningún fiscal ni a ningún juez le importó que su hija estuviera desaparecida. «Constantemente estoy dando vueltas, buscando, porque si no la sigo buscando yo, ellos no la van a buscar», enfatizó.

Es un patrón que se repite: madres, familias que llevan en su espalda la investigación del paradero de su...