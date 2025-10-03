Un punto y seguido dedicado a imágenes: la de las niñas del napalm de Vietnam a Gaza, la de Petro en Nueva York, la de un trumpista que puede ser devorado en su propia salsa. Y a breves zoom sobre la situación en Ecuador y Moldavia.

Ecuador movilizado

«Terroristas» en las calles

Desde hace 15 días, Ecuador vive de nuevo graves tensiones sociales. Por un lado, organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, la central sindical Frente Unitario de Trabajadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y los movimientos ambientalistas y anti minería ilegal; por otro, el Ejército desplegad...