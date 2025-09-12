Un nuevo Punto y Seguido dedicado casi íntegramente a Gaza y los horrores que allí suceden, a Israel y los horrores que allí inflige. También a la solidaridad que despunta con Palestina. Y a algunas reacciones. Nuevo gobierno en Francia.

Qatar, siempre Gaza, Túnez, el mar…

¿Quién los para?

Israel sigue haciendo lo que quiere, donde quiere: ataca con drones a la Flotilla de la Libertad que se dirige hacia Gaza con alimentos y medicamentos y otros implementos para romper el bloqueo al que la Franja está sometida desde hace meses; ataca Qatar, sin justificación alguna, más allá de golpear a dirigentes de Hamás que participaron en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Estados Unidos fue advertido del bombardeo «quirúrgico» en Qatar y lo autorizó. Naciones Unidas lo condenó. Dijo qu...