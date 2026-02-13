¿Qué miramos cuando vemos el cielo? - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Cine. En Cinemateca: la animación francesa Arco

¿Qué miramos cuando vemos el cielo?

Juan Recuero
13 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Fotograma de la película.

La película1 está nominada a los Oscar 2026 en la categoría de animación. El dibujante francés Ugo Bienvenu nos da la bienvenida a su ópera prima como director de largometraje observando el cielo. Las nubes con las que abre el filme se deslizan y gobiernan la mirada. La atmósfera es serena. A lo lejos, algunas aves están volando. Avanzan los planos y ellas nos guían hasta unas plataformas que proveen de superficie a hogares y vegetación entre las nubes, lejos de tierra firme. Llegamos, así, a un futuro distante. Tras varias catástrofes naturales y un evento bautizado como La Gran Inactividad –que implicó un aumento considerable en los niveles de agua marítima–, la especie humana ha ratificado un acuerdo por el cual el planeta Tierra podrá descansar si vive entre las nubes. Antes de que pod...

Publicado en: Cultura Edición 2099
Palabras clave:

