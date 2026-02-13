¿Qué miramos cuando vemos el cielo?

La película1 está nominada a los Oscar 2026 en la categoría de animación. El dibujante francés Ugo Bienvenu nos da la bienvenida a su ópera prima como director de largometraje observando el cielo. Las nubes con las que abre el filme se deslizan y gobiernan la mirada. La atmósfera es serena. A lo lejos, algunas aves están volando. Avanzan los planos y ellas nos guían hasta unas plataformas que proveen de superficie a hogares y vegetación entre las nubes, lejos de tierra firme. Llegamos, así, a un futuro distante. Tras varias catástrofes naturales y un evento bautizado como La Gran Inactividad –que implicó un aumento considerable en los niveles de agua marítima–, la especie humana ha ratificado un acuerdo por el cual el planeta Tierra podrá descansar si vive entre las nubes. Antes de que pod...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate