Qué evitable fue todo

En julio un paciente murió en un incendio en el sanatorio Etchepare. Tenía las manos atadas a la cama y no logró escapar del fuego. La reacción del personal fue tardía porque no había detectores de incendio en los cuartos, nadie monitoreaba las cámaras de seguridad y, según la familia, no había extinguidores en los corredores. También se cuestiona que el paciente estuviera atado, una práctica que debería ser excepcional, pero que es frecuente en las instituciones psiquiátricas. En 2006 otro interno murió en el mismo sanatorio en una situación similar.

