Quedarse muy quieto es como andar sin parar

«Vamos a recorrer el pueblo», me pide. Apenas encuentro una bifurcación, doblo hacia la derecha y abandonamos la ruta 11. Llamo por teléfono a alguna de mis compañeras y les advierto que vamos a llegar una hora tarde. O dos. Aunque Diana Bellessi tiene algunas cosas programadas en el Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares, ahora está completamente arrobada por las calabazas de Chapadmalal. Por las ondulantes calles de tierra. Por los perros callejeros que, guiados por el pulso atávico de la especie, corren y ladran a este Fiat Palio como si fuera una criatura del Pleistoceno. Mis compañeras me responden que no hay problema. Después de todo, este y no otro es el trabajo de Diana. «Día y noche, ver las cosas inocentes que nadie ve», me dirá, semanas después. «Esa es, por sobre todas ...