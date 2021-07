Rápido y entrópico

No es gracioso. Al final, el apocalipsis no apareció en la novela de terror de Mariana Enríquez, sino en su libro periodístico y biográfico. Promediando El otro lado, su monolítico volumen de textos reunidos por Leila Guerriero para Ediciones Universidad Diego Portales, la escritora se pone de rodillas ante todo ese pánico cifrado de extremo a extremo por la pandemia. Los vivos de Instagram. Los hospitales de campaña y los ataúdes de cartón en el prime time de la televisión. El homebanking como salida. Las llamadas intercontinentales perforadas por la hipocondría. El mero dato estadístico de que el covid-19 ya esté incluido en su libro de 700 páginas, pero todavía circule entre nosotros, produce una suerte de vértigo. «El fin de las cosas no me copa. Todo me parece completamente depriment...