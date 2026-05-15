Retomar y transformar

—Podemos empezar por definir los bioinsumos. Natalia Bajsa —Son insumos agropecuarios formulados a partir de microorganismos u otros organismos. Se basan en procesos que naturalmente ocurren, es decir, son microorganismos que en un sistema natural estarían actuando, por ejemplo, para mejorar el crecimiento de una planta proporcionándole nutrientes o para controlar enfermedades. A grandes rasgos, tienen esas dos funciones. Están precedidos por un proceso de investigación: se va a la naturaleza, se selecciona una planta, un suelo, donde se espera que puedan estar estos microorganismos, se traen al laboratorio y, a partir de ciertos estudios, se seleccionan aquellos que tienen un potencial para cumplir esas funciones. Y son una alternativa a los insumos químicos, por eso los llamamos bioinsum...
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