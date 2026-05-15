Retomar y transformar - Semanario Brecha
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Con la bióloga Natalia Bajsa y la antropóloga Victoria Evia

Retomar y transformar

Rosario Touriño
15 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Todo un universo microscópico que habita en la naturaleza está siendo redescubierto con grandes potencialidades. Los bioinsumos, entre los que se incluyen desde el compost hasta los microorganismos eficientes, abren líneas promisorias para formas de producción y saneamiento menos dañinas con el ambiente. El interés por técnicas alternativas a los agroquímicos es cada vez mayor. Las entrevistadas, desde mundos académicos que buscan integrarse, destacan que los bioinsumos son una de las tantas herramientas de una transición que demandará muchos más cambios simultáneos.

Victoria Eiva y Natalia Bajsa. Magdalena Gutiérrez.

—Podemos empezar por definir los bioinsumos. Natalia Bajsa —Son insumos agropecuarios formulados a partir de microorganismos u otros organismos. Se basan en procesos que naturalmente ocurren, es decir, son microorganismos que en un sistema natural estarían actuando, por ejemplo, para mejorar el crecimiento de una planta proporcionándole nutrientes o para controlar enfermedades. A grandes rasgos, tienen esas dos funciones. Están precedidos por un proceso de investigación: se va a la naturaleza, se selecciona una planta, un suelo, donde se espera que puedan estar estos microorganismos, se traen al laboratorio y, a partir de ciertos estudios, se seleccionan aquellos que tienen un potencial para cumplir esas funciones. Y son una alternativa a los insumos químicos, por eso los llamamos bioinsum...

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Publicado en: Edición 2112 Uruguay
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