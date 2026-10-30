 Retrato del artista bisoño - Semanario Brecha
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Libros. Primeros cuentos de Benjamín Labatut

Retrato del artista bisoño

Martín Bentancor
30 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

La Antártica empieza aquí, de Benjamín Labatut. Editorial Anagrama, Barcelona, 2026. 168 págs.

Varios años antes de la aparición de ese extrañísimo (en el mejor sentido del término) libro llamado Un verdor terrible –celebrado por la crítica, traducido a varios idiomas y rápidamente ubicado en algunas de esas listas de «los 100 mejores» que tan bien lucen en las contratapas de futuras obras y reediciones–, el escritor chileno Benjamín Labatut (1980) publicó el volumen La Antártica empieza aquí, integrado por siete cuentos y dedicado a quien fuera su mentor, el escritor Samir Nazal (1930-2008). A la luz del éxito de Un verdor…, del breve pero solvente ensayo La piedra de la locura (2021) y de la novela Maniac (2023), sobre el matemático y físico húngaro John von Neumann, el sello Anagrama ha rescatado aquel libro, publicado cuando el autor frisaba los 30 años. La reedición de este lib...

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Publicado en: Cultura Edición 2136
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