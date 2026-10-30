Retrato del artista bisoño

Varios años antes de la aparición de ese extrañísimo (en el mejor sentido del término) libro llamado Un verdor terrible –celebrado por la crítica, traducido a varios idiomas y rápidamente ubicado en algunas de esas listas de «los 100 mejores» que tan bien lucen en las contratapas de futuras obras y reediciones–, el escritor chileno Benjamín Labatut (1980) publicó el volumen La Antártica empieza aquí, integrado por siete cuentos y dedicado a quien fuera su mentor, el escritor Samir Nazal (1930-2008). A la luz del éxito de Un verdor…, del breve pero solvente ensayo La piedra de la locura (2021) y de la novela Maniac (2023), sobre el matemático y físico húngaro John von Neumann, el sello Anagrama ha rescatado aquel libro, publicado cuando el autor frisaba los 30 años. La reedición de este lib...
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