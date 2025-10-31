«La izquierda no reflexiona sobre el mundo del trabajo porque ha dejado de pensar en la transformación del mundo» - Semanario Brecha
Con el sociólogo brasileño Ricardo Antunes

«La izquierda no reflexiona sobre el mundo del trabajo porque ha dejado de pensar en la transformación del mundo»

Daniel Gatti
30 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

Nacido en San Pablo hace 72 años, Ricardo Antunes es profesor de Sociología en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la universidad brasileña de Campinas. Décadas lleva analizando la evolución del mundo del trabajo. «Nunca fui solo un académico. Hace 50 años que soy un militante social y de izquierda a la par que un intelectual», dice a Brecha, antes de comenzar a conversar sobre un punto al que vuelve una y otra vez: la inexistencia de una crisis del trabajo, aunque sí del sistema que lo estructura.

Unicamp.

Para Antunes, sí existe una crisis del mundo del trabajo, está claro, en el marco de una nueva y particular crisis estructural del capitalismo, pero no del trabajo como tal, dice. El sociólogo la emprende sobre la necesidad, para las «fuerzas de transformación», de comprender estos asuntos clave si lo que se quiere es la formulación de una alternativa. «Lamentablemente, la izquierda está en otra», dice también.
—Todos estos son temas sobre los que creo que hay que insistir e insistir en estos momentos. Hay varias tesis relacionadas con el trabajo y sus evoluciones que no comparto. La de la llamada crisis del trabajo es una, otra es que se pueda hablar de poscapitalismo o de que estemos en la actualidad en una era posindustrial. Me explico: mientras haya capitalismo, habrá trabajo. El capit...

Publicado en: 40 años después Edición 2084
