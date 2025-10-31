«El capitalismo es un cáncer planetario» - Semanario Brecha
Con el filósofo estadounidense Thomas Nail

«El capitalismo es un cáncer planetario»

Gabriel Delacoste
30 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 13 min

Thomas Nail (1979, Portland, Oregón) es un filósofo extraordinariamente prolífico, con intereses muy amplios: ha escrito sobre migraciones, cosmología, mitología, y ha publicado libros sobre Lucrecio, Karl Marx y Virginia Woolf, entre otros. Esta amplitud no implica, sin embargo, un eclecticismo. En sus diferentes obras, desarrolla un materialismo de proceso muy consistente que busca diálogos con la ciencia, la historia profunda, la política y la poesía. Su materialismo ofrece un punto de vista capaz de pensar nuestras crisis desde escalas espaciotemporales más amplias que las que estamos acostumbrados.

—Existe una sensación general de que vivimos en un momento de crisis. ¿Dónde te parece que podemos encontrar pistas para pensar en nuestra situación presente?
—Existen capas y capas de crisis. En lo más profundo de estas capas, sin embargo, hay un malentendido sobre lo que está sucediendo en el cosmos, en este planeta y el lugar del ser humano en él. En mi libro Theory of the Earth, el principal argumento es que el patrón más común que encontramos en el cosmos es la entropía. Por entropía no me refiero a ninguna ecuación matemática o supuesto metafísico, sino simplemente a la tendencia de la energía a dispersarse, a pasar de altas a bajas concentraciones. Eso está ocurriendo en todas las escalas que conocemos. Pero, aunque comprendamos eso como un principio físico, todavía no hemos asumido...

Publicado en: 40 años después Edición 2084
Palabras clave:

40 años después
40 años después
40 años después
Edición 2083
Edición 2064
