«El capitalismo es un cáncer planetario»

—Existe una sensación general de que vivimos en un momento de crisis. ¿Dónde te parece que podemos encontrar pistas para pensar en nuestra situación presente?

—Existen capas y capas de crisis. En lo más profundo de estas capas, sin embargo, hay un malentendido sobre lo que está sucediendo en el cosmos, en este planeta y el lugar del ser humano en él. En mi libro Theory of the Earth, el principal argumento es que el patrón más común que encontramos en el cosmos es la entropía. Por entropía no me refiero a ninguna ecuación matemática o supuesto metafísico, sino simplemente a la tendencia de la energía a dispersarse, a pasar de altas a bajas concentraciones. Eso está ocurriendo en todas las escalas que conocemos. Pero, aunque comprendamos eso como un principio físico, todavía no hemos asumido...