Si la vida puesta en palabras

Al comienzo de Si yo ya hubiera resucitado. Vida e inéditos de Selva Casal, de Pablo Eguren Casal, se anuncian los motivos de la publicación: la preparación de las obras completas de la escritora Selva Casal llevó al hallazgo de más de una veintena de poemas inéditos. El libro procura narrar la vida de la poeta y poner a disposición los textos encontrados. Al final de «Motivos», Eguren alude a su condición de hijo de la biografiada, aspecto que explica las marcas de afectividad (y en no pocas ocasiones de afectación) de la escritura. En su biografía poética Mi padre, Julio J. Casal (Alfar, 1987), Selva Casal se interroga en estos términos a propósito de los desafíos de escribir sobre su padre: «¿Cómo es que nos lanzamos al recuerdo?, ¿qué pretendemos salvar que ya no esté salvado? […] ¿Qué...