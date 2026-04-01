Si vamo a hacerlo, vamo a hacerlo bien

En origen, el candombe es una práctica cultural afrouruguaya nacida en Montevideo, forjada en comunidades afrodescendientes, integradas por personas traídas a la fuerza desde distintas regiones de África y por sus descendientes. Durante más de dos siglos, esas comunidades transmitieron su memoria en condiciones de violencia extrema y persecución. Las familias afrouruguayas lo mantuvieron vivo cuando su carácter marginal no permitía imaginar el reconocimiento institucional ni el valor patrimonial que hoy posee. Lo sostuvieron en patios, conventillos y reuniones barriales, mediante una transmisión oral y corporal de generación en generación. Y también en secreto. La musicóloga y antropóloga Olga Picún, licenciada por la Universidad de la República y doctora en Ciencias Antropológicas por la ...
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