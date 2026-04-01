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El candombe y sus conjuros

Si vamo a hacerlo, vamo a hacerlo bien

Martina Molinari
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Está cada vez más extendido –si hasta The Guardian, el diario británico, quiso saber qué es eso que los uruguayos llamamos candombe–,* pero, si se quiere tocarlo, bailarlo y enseñarlo dentro de una institución o llevarlo a escena con propiedad, es imprescindible comprender el ritual que se enciende en cada golpe de lonja, en el movimiento del abanico y en la circulación del bastón. Y comprenderlo de verdad.

Desfile de llamadas en Barrio Sur, en febrero. Diego Vila.

En origen, el candombe es una práctica cultural afrouruguaya nacida en Montevideo, forjada en comunidades afrodescendientes, integradas por personas traídas a la fuerza desde distintas regiones de África y por sus descendientes. Durante más de dos siglos, esas comunidades transmitieron su memoria en condiciones de violencia extrema y persecución. Las familias afrouruguayas lo mantuvieron vivo cuando su carácter marginal no permitía imaginar el reconocimiento institucional ni el valor patrimonial que hoy posee. Lo sostuvieron en patios, conventillos y reuniones barriales, mediante una transmisión oral y corporal de generación en generación. Y también en secreto. La musicóloga y antropóloga Olga Picún, licenciada por la Universidad de la República y doctora en Ciencias Antropológicas por la ...

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Publicado en: Columnas de opinión Cultura
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