Sin estribillos

—¿Cuál

es el sentido de grupo que se juega en el colectivo Feel de Agua?

—Empezó hace 12 años, con la

experimentación casera de decir “bueno, no hay manera de grabar un disco más

que aprender a hacerlo. No tenemos plata, no tenemos nada, pero, más o menos,

se puede hacer música y grabarla”. Ese aprendizaje articuló relaciones humanas

que crecieron con los años y derivó, naturalmente, en prácticas colaborativas.

Hoy, Feel de Agua es un espacio común desde donde tocar, ensayar, compartir

fechas, pensar ediciones de discos, festivales, ciclos… y cosas que trascienden

la música.

—¿El sello tiene un sentido

político?

—Y sí.

No político-partidario, porque además no tiene estatutos, ni manifiestos, ni

dogmas, pero hay cosas implícitas que no están muy definidas, pero las vamos

descubrie...