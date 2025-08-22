Sin explicaciones – Semanario Brecha
Edición 2074 Suscriptores
Policías de particular denunciados por haber golpeado a un adolescente bajo amparo del INAU

Sin explicaciones

Camila Ghemi
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay denunció ante fiscalía que policías de particular golpearon violentamente a un adolescente bajo amparo del instituto, que fue detenido por cometer una rapiña.

Focouy, Gastón Britos

Martín1 tiene 16 años, pero desde que tenía 1 circula por el sistema de protección. En enero de este año, entró al Centro de Breve Estadía (CBE) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ex-Tribal. En teoría, los adolescentes varones que ingresan al CBE –según el «perfil Breve Estadía» que maneja el instituto– pueden permanecer allí seis meses como máximo. En la práctica, viven ahí durante años.
Martín ingresó al CBE en enero de este año y tan solo seis días después se fue «de licencia». Es decir, se retiró del hogar, luego de una valoración técnica, para vivir con un adulto «referente afectivo». Estas valoraciones no son infalibles; baste citar el caso reciente de Thiago Moreira, que se quitó la vida en su barrio luego de ser entregado a un «referente afectivo» que incumpli...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2074 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2065
La historia de Franco del Curtis, muerto por la Policía en el Hospital de Clínicas

«Hay que estar ahí»

Camila Ghemi
Edición 2064
La vida breve de Thiago Moreira

El pibe que jugaba a la pelota

Camila Ghemi
Edición 2054
Nueve funcionarios del INAU que fueron procesados por tortura en 2015 demandan al Estado por daños y perjuicios

La lucha paga

Venancio Acosta
opinion
Columnas de opinión
El delito de tortura en Uruguay

La impunidad, el sistema penal juvenil y la urgencia de una comisión de la verdad

Luis Pedernera
Edición 2053 Suscriptores
Con Claudia Romero y Mauricio Fuentes, presidenta y vicepresidente designados del INAU

«El sistema de protección está absolutamente colapsado» 

Betania Núñez