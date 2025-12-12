Sin tropiezos

De traje, de saco sport, de championes, en bermuda playera, de poncho, sin corbata, con corbata, con la barba al ras, sin barba, barbudo, descalzo, en moto, en auto, en avión, en helicóptero, en patineta. Diez meses fuera de la Torre Ejecutiva no parece tiempo suficiente para atenuar el dinamismo de Luis Lacalle Pou y su ímpetu por comparecer en la agenda política. Aunque a veces subrepticia, su presencia en el espacio público luego de haber dejado la residencia de Suárez y Reyes nunca fue del todo discreta. Hubo pocos meses, desde marzo, en los que el exmandatario no haya ocupado la atención de los medios. Las cinco personas que solicitó al finalizar su mandato para que le prestaran «asistencia directa» a cuenta del Estado –una atención que la ley uruguaya dispensa a los exmandatarios– ya...