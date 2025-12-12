Sin tropiezos - Semanario Brecha
La presencia subyacente de Lacalle Pou de cara a 2029

Sin tropiezos

Venancio Acosta
12 diciembre, 2025
Frente a la incertidumbre que rodea al gobierno de Yamandú Orsi y ante la falta de liderazgos claros en la oposición, Lacalle Pou entra y sale de escena política con miras a la próxima campaña.

De traje, de saco sport, de championes, en bermuda playera, de poncho, sin corbata, con corbata, con la barba al ras, sin barba, barbudo, descalzo, en moto, en auto, en avión, en helicóptero, en patineta. Diez meses fuera de la Torre Ejecutiva no parece tiempo suficiente para atenuar el dinamismo de Luis Lacalle Pou y su ímpetu por comparecer en la agenda política. Aunque a veces subrepticia, su presencia en el espacio público luego de haber dejado la residencia de Suárez y Reyes nunca fue del todo discreta. Hubo pocos meses, desde marzo, en los que el exmandatario no haya ocupado la atención de los medios. Las cinco personas que solicitó al finalizar su mandato para que le prestaran «asistencia directa» a cuenta del Estado –una atención que la ley uruguaya dispensa a los exmandatarios– ya...

Edición 2090
