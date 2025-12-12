Por los aires - Semanario Brecha
Edición 2090 Suscriptores
Lacalle Pou concentró la mitad de sus viajes en helicópteros oficiales en el año electoral

Por los aires

Mauricio Pérez
12 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

En 2024, el expresidente Luis Lacalle Pou triplicó sus viajes en helicópteros de la Fuerza Aérea para participar en actividades en distintos puntos del país, en comparación con 2023. Según información oficial de Presidencia, casi un tercio de los viajes de ese año tuvieron lugar entre octubre y noviembre, en la recta final de la campaña electoral. Por su parte, en sus primeros nueve meses de gobierno, el presidente Yamandú Orsi utilizó este medio de transporte 12 días (26 viajes), la mitad que el exmandatario en el mismo período.

Luis Lacalle Pou en uno de sus viajes oficiales en helicóptero. Presidencia.

El 6 de marzo de 2020, el entonces presidente, Luis Lacalle Pou, llegó a Tacuarembó para participar de la 34.ª edición de la Patria Gaucha. El exmandatario, su ahora exesposa, Lorena Ponce de León, y varios integrantes del gabinete ministerial desfilaron junto a la tropilla en el tradicional evento campero. Fue una de las primeras actividades como presidente en funciones y la primera en que utilizó un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) para trasladarse al interior del país. «Es rendirle homenaje a una fiesta enorme, a la paisanada, a la gente del interior», dijo el entonces mandatario al preguntarle sobre los motivos de su presencia en tierras tacuaremboenses.
Una semana después, utilizó un helicóptero por segunda vez. Fue, quizás, el viaje más significativo de su mandato. El ex...

Edición 2090 Uruguay
Palabras clave:

