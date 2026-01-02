Sol de noche

Como semanario político y de actualidad, la coyuntura hace que muchas veces Brecha deba sacrificar coberturas que también forman parte de su vocación periodística: asuntos atemporales, crónicas de la vida cotidiana, asombros sociales e historias humanas cuya belleza y sentido distan mucho de tener, como primer mandato, la denuncia o la prepotencia de lo urgente. Este número busca remediar un poco esa falta y propone una edición de comienzo de año cifrada en la esperanza –o, más modestamente, en esas pequeñas luces que alientan un camino en medio de la noche–. El mundo, hoy, definitivamente no incita al optimismo, y, sin embargo, es condición para seguir que cada tanto tomemos aire. Esta miscelánea de textos se pliega a la máxima de Stevenson –citado por Bioy Casares en Guirnalda con amores–, esa que entiende que «la urbanidad y la alegría deben preceder a toda moral, porque esos son los deberes puros». A partir de la crónica, el artículo ensayístico y la fotografía, el número busca concitar experiencias e historias que conmuevan por el motivo que sea, o hace comparecer pensamientos y formas de resistencia que aún se agitan con gracia o humor bajo el escombro de nuestros peores presagios. Una edición en la que periodismo narrativo, fotografía y reflexión se hermanan y funden en un repertorio polifónico, de registros dispares. Uno en el que las cosas buscan la luz, se estiran hacia ella y acaso la consiguen.

Textos: Martín Bentancor/Pablo Thiago Rocca/Salvador Neves/Mariana Contreras/Mauricio Pérez/Carlos Rehermann/María Simon/Eliana Gilet/Fabián Severo/Charly Morales/Rafael Massa/Lea Ypi/Ramiro Rodríguez y Alicia Iglesias/Ana Larravide.

Fotos: Héctor Piastri/Magdalena Gutiérrez/Mauricio Zina.