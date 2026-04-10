Un país en el patio trasero del desierto - Semanario Brecha
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Crónica desde un campo de refugiados en el Sahara

Un país en el patio trasero del desierto

Giovanny Jaramillo Rojas
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 13 min

La República Árabe Saharaui Democrática vive en una grieta. Marcada por el desplazamiento forzado, la violencia y la condición de refugio, lleva más de 50 años intentando que la dejen existir.

Niñas y niños saharauis durante una manifestación en la wilaya Bojador. A través de estas protestas pacíficas, la comunidad exige la liberación de detenidos y reivindican el derechode su pueblo a la autodeterminación. Campamentos de refugiados saharauis, Tinduf, Argelia. Dahian Cifuentes.

En la wilaya Bojador, donde el sol y el viento se entrelazan en generosas espirales de arena, Fatma Bamba Ahmed Talem Esuelem, la más pequeña de la familia, investiga con curiosidad el interior de mi riñonera. Sus manitos buscan entre libretas, bolígrafos, auriculares, lentes de sol y dulces Halls. Fatma se detiene y, agrandando sus ojos pardos, me transfiere la virtud de su inocencia. Con sigilo abre el bolsillo supuestamente secreto de la riñonera y retira algo que no llego a ver. En silencio y en puntas de pie se aleja, sin dejar de mirarme, con la plena conciencia de que, en su mundo, donde la infancia es un lujo, ese gesto tiene un significado más profundo. Mama Isa, su madre, interrumpe la rutina del desayuno y, con una sonrisa, le pide que le entregue lo que esconde. En un español m...

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Publicado en: Edición 2107 Mundo
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