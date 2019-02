Springsteenlandia

En “Springsteen on Broadway”, recientemente estrenado por Netflix, el compositor estadounidense propone una revisión de su vida y su obra sobre el escenario, hilvanando música y narración oral en un experimento que resulta atrapante por su forma y contenido. Springsteen, uno de los músicos de habla inglesa más importantes de la música popular, nos invita a recorrer su memoria durante dos horas mientras se encarga de la banda sonora.

Bruce Springsteen (Nueva Jersey, 1949) ha sido durante los últimos cincuenta años un lúcido observador de la realidad estadounidense. Los mejores discos de su carrera –Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River, Nebraska, Born in the USA y The Ghost of Tom Joad, por mencionar sólo los indiscutibles– son crónicas con letra y música de esa tierra de ...