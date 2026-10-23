 Súper Esparta va a las urnas - Semanario Brecha
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Netanyahu peligra, pero el exterminio en Palestina no

Súper Esparta va a las urnas

Gerardo Leibner desde Tel Aviv 
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

De las parlamentarias del martes próximo saldrá el nuevo gobierno de Israel. La única alternativa de fondo al gobierno de Benjamin Netanyahu provendría de una coalición que integrara a los árabes palestinos, una perspectiva que parece casi imposible.

Valla publicitaria en la que aparecen el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (der.), del partido Likud, y el exjefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido de centroderecha Yashar, en Ramat Gan, el 20 de octubre. AFP, Jack Guez.

En setiembre de 2025 el primer ministro Benjamin Netanyahu acuñó el término de Súper Esparta para describir lo que consideraba que sería, a mediano plazo, el futuro del Estado de Israel. Súper Esparta tanto en el sentido de la austeridad necesaria para costear los gastos públicos de las guerras como de ser capaz de autoabastecerse para no estar sujetos a presiones externas y también en el sentido de mantener un ejército grande, siempre entrenado y dispuesto. No lo dijo, pero como hijo de historiador, probablemente Netanyahu también incluye en la analogía a la población de ilotas carentes de derechos civiles, aquellos que en Esparta realizaban casi todas las labores productivas y de servicio, y liberaban a los espartanos para hacer sus tareas militares. En la actual coyuntura electoral, Net...

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Publicado en: Edición 2135 Mundo
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