Súper Esparta va a las urnas

En setiembre de 2025 el primer ministro Benjamin Netanyahu acuñó el término de Súper Esparta para describir lo que consideraba que sería, a mediano plazo, el futuro del Estado de Israel. Súper Esparta tanto en el sentido de la austeridad necesaria para costear los gastos públicos de las guerras como de ser capaz de autoabastecerse para no estar sujetos a presiones externas y también en el sentido de mantener un ejército grande, siempre entrenado y dispuesto. No lo dijo, pero como hijo de historiador, probablemente Netanyahu también incluye en la analogía a la población de ilotas carentes de derechos civiles, aquellos que en Esparta realizaban casi todas las labores productivas y de servicio, y liberaban a los espartanos para hacer sus tareas militares. En la actual coyuntura electoral, Net...
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