Tacones cercanos

Un llamador inmediato de esta puesta es su título. La expresión hace referencia al nutrido universo femenino que el cineasta español Pedro Almodóvar ha plasmado en sus películas desde hace décadas. Con Carmen Maura, Rossy de Palma, Victoria Abril, Cecilia Roth, Marisa Paredes y Penélope Cruz, entre muchas otras, se compone una lista de grandes actrices que han representado, en los distintos momentos creativos del director, a mujeres habitualmente fuertes, atravesadas por situaciones conflictivas en las que las emociones explotan y los diversos roles femeninos se encuentran resignificados. La puesta de Chica Almodóvar o la increíble fortuna de nuestra esperanza, con dramaturgia de María Eugenia Trías y dirección de Irene Brusoni (recordemos su trabajo como autora e intérprete en Folie á deux, con dirección de Micaela Larroca) nos presenta a dos amigas que viven en Montevideo y sueñan con llegar a formar parte del casting del famoso director, aunque sea en un rol secundario. Esta añoranza ‒muy montevideana‒ se distancia prontamente de lo que veremos en escena: un vaivén de situaciones absurdas a las que el dúo se enfrentará.

Con pocos elementos, el escenario nos traslada a la estética almodovariana en su paleta de colores primarios con el rojo como estandarte. Pronto, las actrices Jesica Maiori Assad y Agustina Trías Frugoni comienzan a desarrollar un intercambio algo histérico e histriónico sobre experiencias amorosas y laborales. Así van logrando, a medida que el tiempo avanza, un buen nexo para generar situaciones de comedia que crecen y se instalan en el devenir de la anécdota. Es desde el carácter de losers de los personajes que se afianza, se sostiene e incrementa la comicidad. En este vínculo entre amigas, en el que ambas buscan sostenerse y alentarse, surge un imprevisto tras conocer a un chico que, en escena, es representado por un maniquí. Los diálogos, en apariencia triviales, comienzan a tomar un vuelco policial que profundiza el tono grotesco de la puesta.

Es difícil lograr hacer comedia en el teatro y más difícil aún conseguir que la platea se ría de manera sostenida (salvando las distancias con el género del stand up). El logro de Brusoni en la dirección es generar el ambiente preciso para crear una química cómplice entre las actrices, que va creciendo en su performance escena tras escena y atrapa al espectador en su juego delirante. Es así que un texto llano, que habla sobre la amistad entre dos mujeres de mediana edad y su falta de éxito en esa etapa de la vida, adquiere un tono de humor absurdo que posibilita a las actrices desarrollar sus vetas cómicas y destacar en el desarrollo de sus arquetípicos personajes. Quien vaya seguramente no se encuentre con aquellas Mujeres al borde de un ataque de nervios de la lejana década de los 80, pero sin duda asistirá al dibujo de un universo femenino no carente de complicaciones y de esperanzas, como la vida.