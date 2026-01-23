«Tenemos una sábana muy corta»

—¿Pudieron acceder a las autopsias de los dos adolescentes fallecidos en las últimas semanas? —No. Ayer [por el martes] tuvimos un intercambio con la Fiscalía y nos dijeron que no nos las van a dar; se las entregarán a la familia. Nosotros vamos a solicitar acceso a través del Poder Judicial, porque creemos importante conocer el resultado. —En el caso del adolescente que murió presuntamente ahogado en la playa Capurro el 31 de diciembre, ¿cómo fue la cronología de los hechos? —Gracias a una investigación de urgencia que hicimos, sabemos que hubo una situación de conflicto entre los gurises del Centro de Breve Estadía [CBE, ex-Tribal] y es a partir de esa pelea que el adolescente plantea que se quiere ir. Los educadores lo contienen y le dicen que aguarde y se tranquilice, pero él insiste c...