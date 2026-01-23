«Tenemos una sábana muy corta» - Semanario Brecha
Con Mauricio Fuentes, vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

«Tenemos una sábana muy corta»

Camila Ghemi
23 enero, 2026
En las últimas semanas el INAU estuvo otra vez en el ojo de la tormenta. Dos muertes trágicas desataron la discusión sobre el rol del organismo en la protección de las infancias más vulnerables. Brecha conversó con el vicepresidente de la institución para echar luz sobre algunos de estos hechos, y sobre otros, que no siempre están en la agenda pública. Según Fuentes, solo en 2025 fallecieron 63 niños vinculados a proyectos del instituto; en los últimos cinco años fueron 346.

Diego Vila.

—¿Pudieron acceder a las autopsias de los dos adolescentes fallecidos en las últimas semanas? —No. Ayer [por el martes] tuvimos un intercambio con la Fiscalía y nos dijeron que no nos las van a dar; se las entregarán a la familia. Nosotros vamos a solicitar acceso a través del Poder Judicial, porque creemos importante conocer el resultado. —En el caso del adolescente que murió presuntamente ahogado en la playa Capurro el 31 de diciembre, ¿cómo fue la cronología de los hechos? —Gracias a una investigación de urgencia que hicimos, sabemos que hubo una situación de conflicto entre los gurises del Centro de Breve Estadía [CBE, ex-Tribal] y es a partir de esa pelea que el adolescente plantea que se quiere ir. Los educadores lo contienen y le dicen que aguarde y se tranquilice, pero él insiste c...

