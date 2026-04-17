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El lobby sionista en el Parlamento y en la Institución Nacional de Derechos Humanos

A censurar

Mariana Contreras
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

La propuesta de instalar una comisión parlamentaria sobre antisemitismo, la creación de un grupo de trabajo en la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el mismo tema y un encuentro regional de legisladores contra el antisemitismo en el Palacio Legislativo, todos eventos de la última semana, dan cuenta de los movimientos de organizaciones sionistas nacionales e internacionales para lograr un objetivo peligroso: que las críticas al Estado de Israel, confundidas intencionalmente con expresiones de antisemitismo, sean castigadas.

Participantes del Primer Congreso de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo, realizado entre el 13 y el 15 de abril, en Montevideo. combatantisemitism.org

En su sesión del 7 de abril, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) aprobó una resolución para conformar un grupo de trabajo que impulse «la reflexión y la discusión respecto al marco normativo nacional y las dificultades que existen en la lucha contra el antisemitismo y el racismo en general». Justificó su decisión en que «diversas organizaciones judías» reportaron «un aumento sostenido de expresiones y acciones antisemitas desde octubre de 2023 a la actualidad» y en la advertencia de que la legislación actual dificulta sancionar esas u otras conductas «racistas en general». Al grupo de trabajo serán invitados en primera instancia, según el documento, la Organización de Estados Americanos, los ministerios de Educación y Cultura, Interior y Relaciones ...

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Publicado en: Acento: Sionismo en el cono sur Edición 2108
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