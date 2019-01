Todo está por explotar

El tema de la adolescencia y su bombazo hormonal sirven para construir un paralelismo entre la vida cotidiana y el contexto sociopolítico en la Irlanda del Norte de los noventa. “Derry Girls” puede verse en Netflix, en seis capítulos de casi veinte minutos cada uno, como un estallido de humor nostálgico.

“Mi nombre es Erin Quinn. Tengo 16 años y soy de un lugar llamado Derry o Londonderry, dependiendo de tu convicción. Un pequeño y problemático rincón del noreste de Irlanda. Se puede decir que tengo una relación complicada con mi ciudad natal. Verán, el problema de vivir en Derry es que uno no puede esconderse. Todo el mundo sabe todo acerca de todos los demás, y, a veces, todo lo que quiero es que me dejen en paz.” La narración en off, parte del diario íntimo de la protagonista, es la ...