Todo un palo

El futuro llegó hace rato y tiene la forma de un muro de policías. La decisión política de defender el Mundial a rajatabla quedó manifiesta cuando un par de funcionarios top del gobierno de Ciudad de México cayeron a una protesta de las madres buscadoras, quienes buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, para decirles que sus acuerdos con la FIFA pesan más que los reclamos de ellas por llegar al estadio Azteca. También, porque desató la violencia uniformada durante el partido inicial, con golpizas y la detención arbitraria de 19 adolescentes, que dijeron a Brecha haber sido sometidos a prácticas de «tortura policial». «Han sido días difíciles porque las autoridades y la Fiscalía nos llaman a reuniones, búsquedas y vamos de una a otra, pero la idea de todos nosotros, como compañeros, es vis...