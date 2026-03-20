Un escenario desafiante

Este martes el Casmu celebró la primera asamblea general ordinaria de médicos capitalizadores en el marco de la nueva gestión y, según explicó al semanario el presidente de la institución, Domingo Beltramelli, fue la más concurrida en años, con más de 850 asistentes. El orden del día incluía la consideración y aprobación de la memoria anual y del balance del ejercicio cerrado al 30 de setiembre de 2025, es decir, el correspondiente a la gestión anterior, con el médico Raúl Rodríguez a la cabeza. Además, se debía considerar el informe de la Comisión Fiscal, evaluar la gestión institucional, aprobar el plan estratégico y valorar las medidas a implementar frente a la situación actual. La institución, que fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública el 29 de julio de 2024, durante el man...
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