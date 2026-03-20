Un escenario desafiante - Semanario Brecha
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CASMU aprobó su balance anual con un déficit histórico

Un escenario desafiante

Camila Ghemi
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

El último balance anual del Casmu registra una pérdida de 26 millones de dólares, un pasivo de 261 millones –el peor en la historia de la institución– y uno de los niveles de endeudamiento por socio más altos del mutualismo uruguayo.

Emergencia del CASMU. Federico Gutiérrez.

Este martes el Casmu celebró la primera asamblea general ordinaria de médicos capitalizadores en el marco de la nueva gestión y, según explicó al semanario el presidente de la institución, Domingo Beltramelli, fue la más concurrida en años, con más de 850 asistentes. El orden del día incluía la consideración y aprobación de la memoria anual y del balance del ejercicio cerrado al 30 de setiembre de 2025, es decir, el correspondiente a la gestión anterior, con el médico Raúl Rodríguez a la cabeza. Además, se debía considerar el informe de la Comisión Fiscal, evaluar la gestión institucional, aprobar el plan estratégico y valorar las medidas a implementar frente a la situación actual. La institución, que fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública el 29 de julio de 2024, durante el man...

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Publicado en: Edición 2104 Uruguay
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