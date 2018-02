Un gobierno entre todos

Ya no habla de Alianza Nacional sino de “sector no herrerista” o de “polo wilsonista”. En éste, Jorge Gandini busca, a través del histórico lema de Por la Patria, abrirse camino como líder. Aunque admite que hay incertidumbres en el espacio “no lacallista” y que a la candidatura de Jorge Larrañaga “le falta contenido”, no le soltará la mano. Para Gandini hay un “espacio importante” entre Larrañaga y Luis Lacalle Pou que “nadie se anima a ocupar”.