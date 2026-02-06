¿Un sueño truncado? - Semanario Brecha
El futuro de los kurdos de Siria

¿Un sueño truncado?

Leandro Albani
6 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Tras el avance militar del nuevo gobierno sirio sobre la zona de autonomía kurda, ambas partes han alcanzado un acuerdo de coexistencia que otorga más poder a Damasco. El régimen de Al Sharaa, antes denunciado como «terrorista», tiene hoy el favor indisputado de Estados Unidos y la Unión Europea.

Civiles kurdos se reúnen con sus armas en la ciudad de Qamishli el 20 de enero a raíz del llamado de las Fuerzas Democráticas Sirias a jóvenes, hombres y mujeres kurdos a unirse a las filas de la resistencia. AFP, Delil Souleiman.

El lunes 2 de febrero entró en vigor el acuerdo entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el gobierno de transición sirio, luego de la mediación de Estados Unidos y Francia, y de varias semanas de combates entre las fuerzas de autodefensa de Rojava (Kurdistán sirio) y las milicias yihadistas alineadas con la administración de Damasco, liderada por Ahmed al Sharaa (o en su versión yihadista, Mohamed al Jolani). El acuerdo vigente, junto con un alto el fuego permanente, implica que las tropas de ambos bandos se retiren de las líneas de frente existentes. En el caso de la región kurda de Hasaka, una división de las FDS con tres brigadas permanecerá estacionada. En Kobane se mantendrá una brigada de las fuerzas de autodefensa kurdas. A su vez, las Unidades de Protección de las Mujeres...

