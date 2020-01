Un variado festín estival

El descanso veraniego que se toman algunos elencos y el cierre de varias salas por unos pocos días –sin incluir la más que imperdonable clausura definitiva del Teatro del Centro, en la plaza Cagancha– no significa que no existan también en verano posibilidades de ver muy buen teatro. Las hay, y bien variadas. Por lo pronto, El Galpón repuso hace muy pocos días la elogiada puesta en escena de El padre, de Florian Zeller, dirigida por Héctor Guido, con la aclamada labor protagónica de Julio Calcagno. Del mismo autor, dentro de un par de semanas, en el Notariado, se estrenará La verdad, afilada comedia interpretada por Humberto de Vargas, Graciela Rodríguez, Adriana da Silva y Franklin Rodríguez, dirigida por Mario Morgan. Al tiempo que se anuncian otros títulos en diferentes espacios, cabe señalar que desde el sábado pasado hasta el 2 de febrero, en la Sala Verdi, el Florencio Sánchez –en el Cerro– y la Terminal Goes –en la avenida General Flores–, tres salas del ámbito municipal, está teniendo lugar el festival Montevideo de las Artes, un nutrido festín veraniego con entrada libre que se encarga de brindar un oportuno repaso de un buen número de espectáculos de la temporada pasada.

La programación diaria de la Verdi, para comenzar, está integrada por Selenitas, de Marcelo González Feher, con Cristina Morán, Fernando Amaral y Lucía Soca, dirigida por Carlos Rodríguez; El tipo que vino a la función, de Raquel Diana, con Augusto Mazzarelli, Melina Gorzy y la propia autora, dirigida por Marcelino Duffau; Metamorfosis, monólogo escrito y dirigido por Ximena Echeverría, con Germán Weinberg; Sopa, por los Títeres de Cachiporra, que manejan Javier y Ernesto Perazza, dirigida por Ausonia Conde; Sala de profesores, de Carla Larrobla y Lucía García, dirigida por esta última; La pérdida, escrita y dirigida por Cecilia Sánchez, con Fernando Amaral, Gustavo Saffores y Leonor Svarcas; Neso, escrita y dirigida por Marcel Sawchik, con Federico Repetto, Adriana Ardoguein y el propio Sawchik; Ayer pensé en decirte adiós, escrita y dirigida por Domingo Milesi, con Sofía Espinosa y el mismo Milesi; Terrorismo emocional, monólogo escrito e interpretado por Josefina Trías, dirigido por Alejandro Bello; Qué sabrán de la muerte las palomas, escrita y dirigida por Gastón Borges, a propósito de La novela luminosa, de Mario Levrero, con Domingo Milesi y Hugo Federico Torrado; Cheta, escrita y dirigida por Florencia Caballero Bianchi, con Alejandra Artigalás y Bruno Travieso; Habbuk, con Alejandro Sterenstein, Sofía Rivero y el aporte de Santiago Laus y Rodrigo Novoa; La muerte de todo compartimento estanco, escrita y dirigida por Claudio Quijano, con Victoria Pereira, Pablo Sintes y el propio autor, y, finalmente, Niña de ojos azules, del inglés Brian Friel, con Leticia Scottini, Ricardo Beiro y Guillermo Francia, en sustitución del viajero Rogelio Gracía, dirigida por Jorge Denevi. Las funciones en la Verdi comienzan siempre a las 20.30.

En el Florencio Sánchez se ofrecerán las mencionadas Selenitas, Metamorfosis, El tipo que vino a la función, Sopa y Terrorismo emocional, así como Manduraco, el cabortero, El circo olvidado y la pirandelliana La función por hacer. Para niños, en distintos horarios, desfilarán La guerra de los yacarés, Las aventuras de don Brígido, Magia Calandria, Historia sin desperdicio y Chanchos.

En la Terminal Goes, a las 20.30, se podrán ver El tipo que vino a la función, Manduraco, el cabortero, Selenitas, Sopa, La función por hacer, Terrorismo emocional, Habbuk, La muerte de todo compartimento estanco y Cuando termina la primavera, que sólo se verá en esa sala. Para los niños, la programación incluye Historia sin desperdicio, La semilla de batú y Chanchos.

Lo que antecede no es todo, ya que del 1 al 15 de febrero, también en la Sala Verdi, tendrá lugar el Festival Temporada Alta de Girona, con títulos provenientes de Argentina, Portugal, Francia y España. Habrá que estar muy atentos.