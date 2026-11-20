La Universidad de Tel Aviv (TAU, por su sigla en inglés) se ubica detrás del Instituto de Tecnología de Israel (Technion) y a la altura de la Universidad Hebrea de Jerusalén (HUJI, por su sigla en inglés) entre las instituciones académicas israelíes con mayor contacto con el Ejército y los servicios de inteligencia del país. A tal punto llega la imbricación que la institución tiene actualmente en sus órganos directivos a exjerarcas del aparato de seguridad. Un exoficial del Mossad, la agencia de inteligencia exterior del Estado de Israel, Hagai Itkin, fue nombrado este año vicepresidente de la TAU para «relaciones con la industria y emprendimientos» (Middle East Eye, 12-XI-26), un cargo que acumula con el de presidente de la oficina de transferencia de tecnología de la universidad y d...
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