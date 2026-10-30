Los que mandan y los que obedecen

Mientras la oposición judía rechaza pactar con partidos árabes e impide así la formación de un gobierno sin Benjamin Netanyahu, Israel acaba de expulsar a 5 mil personas más de sus hogares en Cisjordania y continúa el genocidio en Gaza, según denunció esta semana una comisión de investigación de la ONU. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iban este martes por su quinto día de operación especial en Hebrón, la mayor ciudad de Cisjordania. Unas 5 mil personas, de más de 600 familias, habían sido desalojadas de sus hogares como parte de una medida de castigo colectivo. Los militares habían dado a los vecinos diez minutos para irse, ocuparon las casas, las marcaron con cruces negras para ser demolidas y colgaron banderas israelíes en los balcones. El detonante oficial de la medida ...
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