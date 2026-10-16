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Cómo funciona la empresa privada de propaganda de Roni Kaplan con la que Israel opera en Uruguay y América Latina

El emprendedor

Francisco Claramunt
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Yamandú Orsi, el pastor Jorge Márquez, dirigentes de la oposición y periodistas uruguayos son solo algunos de quienes han visitado Israel de la mano del negocio privado de Roni Kaplan. Con itinerarios diseñados para mostrar «las facetas más atractivas» de ese país, la empresa del uruguayo recibió al menos 10 millones de dólares de la cancillería de Israel en poco más de dos años, y 2026 promete acrecentar la cifra. A partir de documentos oficiales, Brecha reconstruye esta operación de hasbará, parte de la bonanza de fondos públicos que vive la industria de la propaganda israelí desde el 7 de octubre de 2023.

En el Muro de los Lamentos. Linkedin Roni Kaplan.

En los medios latinoamericanos, Roni Kaplan es conocido como vocero en español de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), rol que le valió una denuncia penal por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio ante la Justicia uruguaya. Sin embargo, su actividad económica principal es la de empresario privado, receptor de fondos públicos israelíes destinados a llevar delegaciones extranjeras a Israel. Documentos oficiales de la cancillería israelí a los que accedió Brecha registran la adjudicación de al menos 10,1 millones de dólares a la empresa Conexión Israel de Kaplan entre mediados de 2023 y enero de 2026, tras un período previo de menor actividad en el que Kaplan y Conexión recibieron cerca de 1 millón. El 2026 podría proveer a su empresa con 5 millones de dólares ...

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Publicado en: Edición 2134 Uruguay
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