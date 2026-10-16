El emprendedor

En los medios latinoamericanos, Roni Kaplan es conocido como vocero en español de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), rol que le valió una denuncia penal por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio ante la Justicia uruguaya. Sin embargo, su actividad económica principal es la de empresario privado, receptor de fondos públicos israelíes destinados a llevar delegaciones extranjeras a Israel. Documentos oficiales de la cancillería israelí a los que accedió Brecha registran la adjudicación de al menos 10,1 millones de dólares a la empresa Conexión Israel de Kaplan entre mediados de 2023 y enero de 2026, tras un período previo de menor actividad en el que Kaplan y Conexión recibieron cerca de 1 millón. El 2026 podría proveer a su empresa con 5 millones de dólares ...
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