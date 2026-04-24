Válvula de escape - Semanario Brecha
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El largo ciclo del debate sobre la libertad anticipada

Válvula de escape

Mauricio Pérez
24 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La Cámara de Senadores comenzará a estudiar la próxima semana el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal. Mientras la oposición se abroquela en una defensa a ultranza de las normas aprobadas en la Ley de Urgente Consideración, el Frente Amplio comienza a delinear su estrategia para viabilizar cambios a un sistema de justicia penal al borde del colapso. El régimen de libertad, restringido por iniciativas gubernamentales en 2018 y 2020, vuelve a estar en debate.

El presidente, Yamandú Orsi, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, reciben el proyecto de modificación del Código del Proceso Penal elaborado por el Grupo Asesor Técnico. Presidencia, Camilo Dos Santos.

La libertad anticipada es un beneficio que puede otorgarse cuando las personas cumplen la mitad de la pena. No se trata de un mecanismo automático: la decisión final depende del Poder Judicial. Para otorgarlo, los jueces deben valorar la conducta carcelaria de la persona, su personalidad, su forma y condiciones de vida, y que exista un pronóstico favorable de reinserción social. Desde 2018, y tras varias reformas legislativas, el beneficio quedó restringido casi exclusivamente para personas primarias condenadas por delitos leves. El proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo al Parlamento plantea cambios en esta política. La iniciativa, elaborada por el Grupo Asesor Técnico (GAT) integrado por representantes de varios organismos, mod...

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Publicado en: Edición 2109 Uruguay
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