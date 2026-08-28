 Vistiendo de amor a sus hermanos - Semanario Brecha
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Ruben Rada (1943-2026)

Vistiendo de amor a sus hermanos

Guilherme de Alencar Pinto
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 12 min

Ruben Rada falleció el miércoles 26, de una pulmonía, por la que estaba internado hacía cerca de un mes. Contemplo, sin convencerme del todo, esa frase que acabo de escribir. Tiene que ver con esas palabras tan lindas que dijo Jaime Roos (salió en El Observador): «Se fue un pedazo del cielo del Uruguay». Porque era eso: no es simplemente una persona adorable y genial la que se nos fue, sino una parte del paisaje, y ni siquiera una parte del perecedero paisaje urbano, sino un cacho del cielo mismo.

↑ Ruben Rada en 1988. Marcelo Isarrualde

Una sensación así, por supuesto, es lo que suele pasar a cada uno cuando se nos va alguno de nuestros grandes referentes, pero en este caso la subjetividad parece generalizada: en la tarde del miércoles la consternación y el pesar por su muerte se manifestaban por doquier: vecinos, choferes de taxi, personas opulentas, personas de muy bajos ingresos, viejos y jóvenes, músicos y oyentes, más músicos (virtualmente todas las grandes figuras del rock argentino), redes sociales, la televisión y la radio, el presidente y la vicepresidenta, duelo nacional y funeral de Estado, Peñarol, la AUF, una llamada gigantesca en la calle Isla de Flores. ACÁ CERCA Y HACE TIEMPO Rada nació en el barrio Palermo, el 16 de julio de 1943 (referencias generacionales: cinco meses después que George, el más joven de...

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Publicado en: Edición 2127 Uruguay
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