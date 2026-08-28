Vistiendo de amor a sus hermanos

Una sensación así, por supuesto, es lo que suele pasar a cada uno cuando se nos va alguno de nuestros grandes referentes, pero en este caso la subjetividad parece generalizada: en la tarde del miércoles la consternación y el pesar por su muerte se manifestaban por doquier: vecinos, choferes de taxi, personas opulentas, personas de muy bajos ingresos, viejos y jóvenes, músicos y oyentes, más músicos (virtualmente todas las grandes figuras del rock argentino), redes sociales, la televisión y la radio, el presidente y la vicepresidenta, duelo nacional y funeral de Estado, Peñarol, la AUF, una llamada gigantesca en la calle Isla de Flores. ACÁ CERCA Y HACE TIEMPO Rada nació en el barrio Palermo, el 16 de julio de 1943 (referencias generacionales: cinco meses después que George, el más joven de...
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