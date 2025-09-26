Vuélvete como el agua - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Libros. Ópera prima de Sofía Pinto Román

Vuélvete como el agua

Lucia Silveira Almeda
26 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 2 min

Me entrego al silencio, de Sofía Pinto Román. Emecé, Montevideo, 2024. 192 págs.

Una vez, mirando el océano, me di cuenta de que uno puede volverse loco si lo observa por un largo período de tiempo. Sin embargo, hubo una época de retiros con vista y fácil acceso al océano, porque decían que así, y solo así, ciertos enfermos podían curarse. Porque a una persona cuerda el mar la puede volver loca, pero no puede enloquecer a quien ya lo está.
No puedo recordar el libro que leía cuando encontré esta frase: «Be formless, shapeless like water». En español pierde un poco de poder, pero es una especie de: «Sé sin forma, como el agua». Claro que el uso doble de formless y shapeless le agrega otro gustito más al caldo. Me sorprendió saber que la frase era de Bruce Lee. Aunque es tan solo un extracto. El párrafo completo dice: «Tienes que ser sin forma, como el agua. Cuando echas...

Publicado en: Cultura Edición 2079
